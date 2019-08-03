حبس تشكيل عصابي ارتكب 14 واقعة سرقة في النزهة

أمرت نيابة النزهة، السبت، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تبين ارتكابهم 14 واقعة سرقة وبحوزتهم أسلحة نارية.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تمكنت من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والشركات حيث ارتكبوا 14 واقعة سرقة وبحوزتهم أسلحة نارية في النزهة.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تكوين 5 أشخاص - سبق إتهام أحدهم في قضيتين آخرهم قضية "سرقة متنوعة" - تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبى "كسر القفل - كسر الباب".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، مقص حديدي، عتلة حديدية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، واعترفوا بارتكاب 14 حادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.



وتم بإرشادهم ضبط "12 شاشة عرض تليفزيون، 7 لاب توب، 11 جهاز ألعاب إلكترونية (بلاى ستيشن)، 22 ذراع لأجهزة ألعاب إلكترونية، 4 ريموت كنترول" من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى عميلهم "سيئ النية" صاحب محل للألعاب الإلكترونية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، كما تم ضبط مبلغ مالى 330 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.