صحيفة أمريكية تكشف محاولات قطر للتقرب من دائرة ترامب

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن القيادية الجمهورية البارزة بام بوندي، المدعي العام السابق لولاية فلوريدا، سجلت اسمها على قائمة المشاركين في حملات الدعاية والتأثير لصالح حكومة قطر، وذلك بحكم عملها في شركة "بالارد بارتنرز" المتخصصة منذ أكثر من عقدين في تقديم الاستشارات للأشخاص والمؤسسات والحكومات في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية.



وأوضحت المجلة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن "بوندي" كانت إحدى أشد مؤيدات الرئيس ترامب منذ الأيام الأولى من حملته الانتخابية لخوض السباق الرئاسي عام 2016، مشيرة إلى أن النظام القطري رفع رسومه الشهرية لشركة "بالارد بارتنرز" من 50 ألف دولار إلى قرابة 115 ألفًا، نقلًا عن وثائق رسمية أميركية.