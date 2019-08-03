اليوم.. مجلس نقابة الصحفيين يناقش شئون القيد والتسويات

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعًا له في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 3 أغسطس، وذلك لاعتماد محضر اجتماع المجلس بتاريخ 22 يونيو، واعتماد محضر لجنة المعاشات بتاريخ 27 يوليو.



ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع اليوم، شئون القيد ولجنة التسويات وشئون الأعضاء وشئون الموظفين وشئون المبنى وما يستجد من أعمال.



وكان الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، قد أكد أنه سيتم عقد لجنة القيد للمتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين عقب عيد الأضحى المبارك، خاصة أن النقابة أغلقت باب تلقي أوراق الأعضاء للنقل لجدول المشتغلين منذ أيام.