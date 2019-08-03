"مرسيدس- بنز" تستعيد سيارات في الصين

بدأت شركة "مرسيدس - بنز" الألمانية لصناعة السيارات استدعاء 302 سيارة في الصين على خلفية عيوب في المحول الحفاز، وفق ما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت، عن المصلحة قولها في بيان على موقعها الالكتروني، إن الاستدعاء، الذي بدأ في 31 يوليو، تقدمت به شركة "مرسيدس- بنز" الصينية لمبيعات السيارات ويشمل بعض سيارات (جي.إل.إي إس.يو.في) و(جي.إل.إس إس.يو.في) المصنعة في الفترة بين 29 شباطفبراير 2016 و16 أكتوبر 2018.



وذكر البيان أن التجميع المعيب للمحولات الحفازة في هذه المركبات قد يسبب إخفاقا في تلبية معايير الانبعاثات ومتطلبات أنظمة التشخيص على متن هذه المركبات.



وأعلنت الشركة أنها ستقوم باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.