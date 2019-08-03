مقتل 3 صحفيين في المكسيك بأسبوع واحد

لقي صحفيان مصرعهما جراء إطلاق النارعليهما في المكسيك، مما رفع ضحايا العمل الصحفي إلى ثلاثة أشخاص خلال أسبوع واحد وإلى تسعة في غضون عام.



وقال رئيس بلدية مدينة اكتوبان في ولاية فيراكروز (شرق)، باولينو دومينجيز، "قتل خورخي سلستينو رويز الذي كان يعمل لصحيفة "جرافيكو دي كزالابا" اليومية في المدينة".



وأشار مصدر في الشرطة رفض الكشف عن هويته إلى أن منزل رويز "تعرض لإطلاق النار" في أكتوبر الماضي، مضيفا أنه جرى أيضًا إطلاق نار على سيارته لتخويفه من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.



وتعتبر المكسيك من أكثر الدول خطورة على العاملين في الصحافة، إذ قتل أكثر من مئة صحفي منذ عام 2000 نتيجة أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.



وجاء هذا الاغتيال بعد أقل من 24 ساعة من اغتيال مدير ورئيس تحرير الموقع الإخباري "لافرداد دي زيواتانيخو" إدغار البرتو نافا الذي قتل في ولاية جيريرو (جنوب)، وذلك وفقا لمكتب المدعي العام المحلي.