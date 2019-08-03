التموين: 71 شادرًا على مستوى الجمهورية لتوفير لحوم الأضاحي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إقامة 71 شادرًا على مستوى الجمهورية لتوفير لحوم الأضاحي، وتجهيز خطة عمل استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



وقالت غن الخطة تتضمن اتخاذ عدة إجراءات منها زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية دون أي طفرات يفتعلها التجار الجشعين وتكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار للمستهلك.



وأشارت إلى عمل حملات مشتركة مع المحافظات البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للإستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية ويوجد وفرة في المعروض من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة للقضاء على صور الغش بكافة أنواعه، وكذا المرور على المحلات العامة والسوبر ماركت للتأكد من صلاحية جميع السلع المعروضة.



وأوضح أنه سيتم عمل حملات تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة طوال أيام العيد، لسحب العينات من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها إلى معامل التحليل بالوزارة ومعامل الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات وعمل حملات مستمرة من التجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة للمرور على جميع المحلات التجارية والأسواق ومحطات خدمة التموين ومستودعات البوتاجاز واتخاذ اللازم حال وجود أية مخالفات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التموين والتجارة الداخلية للكشف عن استعدادات العيد.