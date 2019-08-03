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حوادث

التحقيق مع أجنبي سرق 200 ألف جنيه من داخل سيارة بالبساتين

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:21 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تباشر نيابة البساتين، السبت، التحقيق مع أجنبي؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخر في سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أحد المواطنين في البساتين.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا من صاحب شركة إستيراد مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب صرفه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه من فرع أحد البنوك بدائرة القسم، توجه إلى أحد المراكز التجارية مستقلًا سيارته، وتركها داخل الجراج وبداخلها المبلغ المالي، وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة، وسرقة المبلغ المالي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بحيازة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 15 جرامًا، 3 أقراص مخدرة، سلاح أبيض "سنجه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر زجاج السيارة بالاشتراك مع آخر يحمل ذات الجنسية.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 48 ألف جنيه من أصل مبلغ 80 ألف جنيه نصيبه من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ، وأضاف أن باقى المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة بحوزة المتهم الهارب، كما أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
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