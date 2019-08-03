"فيسبوك" يسعى لتغيير أسماء تطبيقات "انستجرام" و"واتساب"

نشرت الباحثة التقنية جاين وونج، على حسابه على تويتر، عن تجربة "فيسبوك" لإضافة اسمه قبل علامات انستجرام وواتساب التجارية، بحيث يكون اسمهما Instagram from Facebook وWhatsapp from Facebook، في خطوة تسويقية تعكس اعتبارات كثيرة حول رؤية "فيسبوك" للخدمتين التي يستخدمهما ملايين المستخدمين يوميًا حول العالم.



وأشارت "جاين" في تغريدتها إلى أن أحد مؤسسي انستجرام، كيفن سيستروم، قد أكد خلال مؤتمر SXSW 2019 أن فيسبوك يحاول بشتى الطرق تقليل حيز حرية واستقلالية شبكة الصور تحت مظلته، ويرغب أن يحكم قبضته وسيطرته عليها، وهذه الخطوة الترويجية تعتبر دليلًا بينًا على تلك النية.



وقد أكدت محررة صحفية بموقع بلومبرج، ساره فرير، أن ما اكتشتفه وونج كان صحيحًا، مشيرة في تغريدتها إلى رد رسمي من متحدث باسم "فيسبوك" أكد أن الشركة تحاول بهذه الطريقة أن تؤكد على أن تلك الخدمات مقدمة بالفعل بواسطة "فيسبوك" لأن عدد كبير من المستخدمين لا يغفلون عن تلك الحقيقة ويظنون أن تلك الخدمات مستقلة ولا تنتمي لفيسبوك.