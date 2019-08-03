"نميرة" تجتمع بسفراء المجموعة الإفريقية ببكين

عقدت السفيرة المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، الدكتورة نميرة نجم، اجتماعا مع المجموعة الإفريقية من السفراء والدبلوماسيين ببكين لإطلاعهم على أنشطة مكتب المستشار القانوني وأنشطة الإتحاد الإفريقي.



واستعرضت السفيرة نميرة نجم - خلال اللقاء الذي نظمته بعثة الاتحاد الإفريقى ببكين على هامش زيارتها الحالية الى العاصمة الصينية- التقدم المحرز في التوقيع على المعاهدات والتصديق عليها بالاتحاد، مشيرة في هذا الصدد إلى إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مارس الماضى وبدأت المرحلة التشغيلية في نيامي (عاصمة النيجر) في يوليو الماضي.



وأكدت نجم أهمية الجهد الذي يبذله مكتب المستشار القانوني لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من خلال المساعدة الفنية، موضحة أنه فى ضوء البدء فى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا سيقوم المكتب المستشار القانوني للإتحاد بإجراء دراسة حول الآثار القانونية للاتفاقية على الاتفاقيات التجارية مع باقي الشركاء.



ونوهت المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي إلى منتدى التعاون الصيني الإفريقي والذي ركز على التعاون بين الدول الأفريقية والصين فى مجالات عدة كالتجارة والبنية التحتية والزراعة والاتصالات مما يسهم فى تنفيذ أجندة ٢٠٦٣ التنموية الإفريقية، مشيرة إلى إعلان سوق السماوات المفتوحة أمام حركة الطيران التجاري الأفريقي، وغيرها من المعاهدات داخل الإتحاد والتي تتطلب توقيع الدول الأعضاء والتصديق عليها.