صحيفة أمريكية: شركتان تربطهما صلة بقطر يعملان مع محامي ترامب للضغط على بومبيو

كشفت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن شركتين تربطهما علاقات قوية بمحامي الرئيس الأمريكي ترامب، رودي جولياني، قد تعاونوا معًا من أجل الضغط على وزير الخارجية الأمريكية مايك بوميبو وبولتون والمشرعين المؤثرين.



وأظهرت ملفات وزارة العدل بواشنطن أنه في غضون ستة أسابيع فقط من تعيين الرئيس دونالد ترامب، لرودي جولياني، كمحامٍ شخصي له العام الماضي، سارعت الشركات القطريتان بإبرام تعاقد معه وضمه إلى جماعة الضغط التابعة للحمدين في واشنطن، ووفقًا لبطاقات الوكيل الأجنبي، فقد تعاونوا مع بعضهم البعض منذ ذلك الحين.



وذكر التقرير الأمريكي أن شركة Blueprint Advisors، التي يديرها كبار مساعدي "جولياني" السابق "توني كاربونيتي"، و"كريس هينك"، تمثل السفارة القطرية في واشنطن، وفي الوقت نفسه، تعمل شركة Debevoise & Plimpton نيابة عن مكتب المدعي العام القطري مع فريق يضم صديق "جولياني" منذ فترة طويلة وزميله مايكل موكاسي، وهو محام عام سابق في الولايات المتحدة.