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حوادث

ضبط عصابة خطف متعلقات المواطنين في الإسكندرية

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:17 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة أمن الإسكندرية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (4) عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، مستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك" ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (عدد 14 حادث بدائرة القسم وقسمي شرطة "محرم بك، سيدي بشر")، وأرشدوا عن المسروقات (هواتف محمولة، بعض الأوراق)، وقرروا إنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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