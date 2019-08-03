15 مايو: جاري تطوير المحاور الرئيسية بالمدينة

قال المهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن المدينة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات تهدف إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة على أرض المدينة خلال خطة العام المالى الجديدة 2019_2020.



وأعلن فى تصريحات لـه، أن جاري تطوير جزيرة الترام القديم، وهو محور رئيسى من المدخل الشمالى للمدينة وحتى الطريق الدائرى، موضحا ً أن أعمال التطوير تشمل برودورات، وأرصفة، وبلاط إنترلوك، وخرسانة مطبوعة، وتشكيلات بالرخام والجرانيت، وأعمدة ديكورية، وسيتم بعدها تطوير الأسفلت بعمل "مرمات" وطبقة سطحية والدهانات وبردورات الجانبين ودهانها لتغيير المظهر الحضارى للمدينة.



وأوضح أنه جاري رفع كفاءة وتطوير محور من مدخل مدينة المدينة الأوسط مرورا بالجهاز بطول حوالى 6.5 كيلو مترات وانتهينا بنسبة 80% بالإضافة للعمل بالمراحل النهائية، وتخطيط الطرق ودهان البردورات، مشيرا إلى أنه وجود إحتمالية إلغاء محطة المعالجة الخاصة بالمدينة ونقلها للطريق الإقليمي للاستفادة من الحرم الخاص بها.