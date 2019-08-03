إنقاذ سائق توك توك من شقيقين احتجزاه وتعديا عليه في الخليفة

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة من إنقاذ سائق "توك توك" بعد احتجازه من قبل شقيقين والتعدي عليه اعتقادًا منهما بسرقته "توك توك".



تعود الواقعة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتمكنت من ضبط شقيقين مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية "ضرب" مقيمان بدائرة القسم، وبصحبتهما سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم ومصاب بسحجات متفرقة بالجسم وأثار تقييد باليدين والرقبة.



بمواجهة المتهمين اعترفا باحتجاز المجني عليه والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، وأن المجني عليه يعمل كسائق على مركبة "توك توك" ملك أحدهما، وأنه أبلغهما باكتشافه سرقة المركبة، فحررا محضر بواقعة السرقة، وأقرا بأنهما نظرًا لاعتقادهما أن المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، استدرجاه إلى منطقة سكنهما بدعوى البحث عن المركبة، واحتجزاه بالشقة سكنهما لإجباره على إعادتها.



بسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوالهما، واتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.