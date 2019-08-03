تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 181 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالنزهة.



تعود عملية الضبط عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة، من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة النزهة لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين حيث عثر بداخل المخزن على 181،275 ألف قطعة غيار سيارات مختلفة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.