"رئاسة مستثمري العاشر" تشعل الصراع بين "عارف" و"حافظ"

نشر الدكتور محيي حافظ منشورًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ديسمبر الماضي، بتوليه رئاسة مجلس إدارة الجمعية دون إجراء أية انتخابات، وادعى أنه تم تكليفه بتولي المهام لحين استقرار الأوضاع داخل الجمعية.



ونشأ الصراع بين أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان والتي تمثل أكبر تجمع للمستثمرين الصناعيين، حيث إن حجم الاستثمارات تتجاوز 4.7 مليار جنيه خلال العام الجاري وتضم 1500 مصنع، بالإضافة إلى تجاوز إجمالي استثمارات المدينة 80 مليار جنيه.



فيما تساءل المهندس سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي، عن كيفية تولي "حافظ" رئاسة الجمعية دون أية مقدمات، نافيًا ذلك في تصريحات لـ"الدستور"، وقال: "أنا رئيس جمعية مستثمري العاشر وتغييري شائعة"، مشيرًا إلى أن كل ما حدث خلال اجتماع لهم، كان مجرد اقتراح لـ6 أعضاء مجلس إدارة بأن يتم فتح باب الترشح على منصب الرئيس في انتخابات شفافة ومتكافئة لجميع الأطراف.