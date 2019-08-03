"الوطنية للإعلام" تنهي حصر سرقة القنوات الإرهابية لممتلكاتها

كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، عن انتهاء اللجان المعنية من حصر الأعمال الدرامية والمسجلة التي سرقتها قنوات الإخوان خلال الفترة الماضية، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه القنوات، حفاظا على حقوق الملكية للتلفزيون المصري.



وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أنه وفق الحصر المبدئي فإن قناتي الشرق ومكملين، التابعتين للجماعة الإرهابية واللتان يبثان من دولة تركيا، هما أكثر قنوات الإخوان سرقة لممتلكات الهيئة، حيث تركزت عمليات السرقة للأفلام القديمة المملوكة بشكل كامل للهيئة بجانب عدد من الأعمال الدرامية، وعدد من الأفلام التسجيلية والتوثيقية التي تعتبر تراثا لماسبيرو.



وأكدت المصادر، أن عملية الرصد تضمنت تسجيلات لهذه القنوات حرصا على إيجاد دليل دامغ على عمليات السرقة، وعدم تمكن هذه القنوات من حذف المحتوى المسروق على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، هربا من المسئولية.