كندا تجلي سكان بلدة بعد خروج قطار يحمل موادا قابلة للاشتعال

أجلت السلطات الكندية اليوم السبت، سكان قرية "إرفين" في منطقة ألبرتا الواقعة جنوب البلاد تحسبا لاحتمال حدوث تلوث كيميائي في المنطقة خاصة عقب حادث خروج قطار يحمل موادا قابلة للاشتعال عن مساره.



وذكرت صحف محلية روسية أن ما بين (12) و(15) عربة تحمل مادة خطيرة خرجت عن القضبان وبداخلها مواد قابلة للاشتعال، لم يتم تحديد نوعها كما لم يتم ايضاح أسباب الحادث.



ويقوم ضباط الشرطة ورجال الإطفاء بالعمل في موقع الحادث، كما قام ممثلو شركة السكك الحديدية الكندية (Pacific Pacific Railway) بإرسال ممثليهم إلى هناك.