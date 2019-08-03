اليوم.. جلسة حلف اليمين بـ"المحامين" لخريجي كليات الحقوق

تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية اليوم السبت، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.



ومن المقرر عقد جلسة حلف اليمين، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ ظهر اليوم.



ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة مع الالتزام بالبدلة الكاملة والكرافت وروب المحاماة.



فيما شددت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.