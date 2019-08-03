القبض على سائق بحوزته 8 أطنان دقيق مدعم في السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على سائق بحوزته 8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في السلام.



وكان ضباط مباحث التموين بالعاصمة تمكنوا من ضبط سائق حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول مستقلًا سيارة لنقل الدقيق البلدى المدعم، محمل عليها 8 أطنان و300 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.



وبمواجهته اعترف بتجميع الدقيق المنصرف للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.