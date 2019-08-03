ضبط صاحب مخبز سياحي بحوزته نصف طن دقيق مدعم في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على صاحب مخبز سياحي؛ لاتهامه بحيازة نصف طن دقيق مدعم في حلوان.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة من ضبط صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المخبز بدون ترخيص، وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المنصرف للمخابز البلدية المرخصة قدرها 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم.



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.