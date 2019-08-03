تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 13 ألف قطعة غيار معدات مجهولة المصدر داخل محل في السلام.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة من ضبط مسئول عن محل قطع غيار معدات كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار المعدات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المحل على 13.080 قطعة غيار متنوعة وجميعها مجهولة المصدر.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.