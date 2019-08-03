السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

"نيويورك تايمز": الأمريكيين يرون ضرورة تخفيف التوتر مع إيران

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت، أنه في الوقت الذي صعد فيه الرئيس دونالد ترامب الضغط على إيران، حتى أنه اقترب من شن ضربة عسكرية، يرى معظم الأمريكيين ضرورة أن تعمل بلادهم على تخفيف التوترات مع طهران والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أنسحب منه ترامب، وذلك وفقًا لاستطلاع جديد أجراه مركز "التقدم" الأمريكي.

وقالت الصحيفة "إن المتنافسين البارزين من أجل نيل الترشيح الرسمي للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وقفوا على ذات الموجة إذ أبدوا استعدادهم الانضمام إلى الاتفاق بشرط أن تستأنف إيران الامتثال الكامل لبنودها، رغم وجود فروق في الطريقة التي سيتبعها المرشحون من أجل ذلك، موضحة أن جميع المرشحين أكدوا أنه بمجرد خرقه الاتفاق، قام ترامب بإضرار المصالح الأمريكية ومصداقيتها أمام العالم، وأعطى إيران، التي كانت في حالة امتثال كامل، سببًا للعودة إلى أنشطتها النووية التي حُظرت بموجب الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية ساوث بند بولاية انديانا، بيت بوتيدجادج، قوله:" أيًا كانت عيوب الاتفاق النووي، إلا أنه ساعد في الحد من التهديد العسكري الذي تشكله إيران على إسرائيل وأوروبا دون أن يقودنا إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط".

وأيضا من بين المتنافسين، كان السيناتور من ولاية نيوجيرسي كوري بوكر الشخص الوحيد الذي اعترف بأنه على الرغم من الصعوبة التي سبقت التوصل إلى الاتفاق قبل أن يزداد التوتر على يد ترامب، كان يجب تحديث الاتفاق بدلا من الانسحاب منه.

وقال بوكر في هذا الشأن:" نحن لا يمكننا أن نرجع عقارب الساعة إلى الوراء ونتظاهر بأن الضرر الذي أحدثه الرئيس ترامب خلال السنوات الثلاث الماضية لم يحدث، لقد كان اتفاق عام 2015 مبنيا على استمرار المفاوضات مع الإيرانيين حتى نتمكن من العمل على التوصل إلى حل طويل الأجل، وها نحن الآن لدينا أربع سنوات ضائعة تحت إدارة ترامب".

وتابعت "نيويورك تايمز" تقول إن الأمر لم يقتصر فقط على قيام ترامب بتمزيق أية ثقة لدى الإيرانيين بأن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها، ولكن إيران قامت أيضا باستئناف بعض أنشطتها بسبب الاضطرابات التي أحدثها ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي".

من جانبها، قالت السيناتور إليزابيث وارين" إن العودة إلى الاتفاق النووي تمثل بداية المهمة، وليست النهاية "، ودعت إلى سن اتفاق، مشيرة إلى أنه إذا لم تعد إيران إلى الامتثال لشروط الاتفاقية الحالية، سوف اتبع دبلوماسية قوية من أجل إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات..إن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة الصالحة لإدارة هذه القضية، حيث لا يوجد حل عسكري".

وذكرت الصحيفة أن العديد من الديمقراطيين أكدوا أنهم منفتحون على الاتصال المباشر بقادة إيران لكنهم تركوا جميع الظروف غامضة، فيما قال السيناتور بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات القادمة، إنه سيلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني أو المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إذا كانت هذه هي أفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق، في حين أكد بوكر الحاجة أولًا إلى وضع "أهداف واضحة" و"التزام واضح بمفاوضات حسنة النية".
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

منذ حوالي 4 ساعات

الغندور: المنتخب مقبل على مواجهات تتطلب التعاقد مع مدير فنى متميز

منذ حوالي 16 ساعة

طفلة تقتل نفسها بوسادة في تقليد مشهد من مسلسل هندي

منذ حوالي 17 ساعة

8 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

ads

الصور

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

التنظيم والإدارة يطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

بعد قليل.. "التموين" تعلن تفاصيل الاستعدادات لعيد الأضحى

ستوديو

بشرى سارة للمصريين.. تخفيضات كبيرة على اللحوم والسلع بمناسبة عيد الأضحى

الهضبة يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "بحبه" ورامي صبري رابعًا بـ "حكاية حبنا"

أسماك تطير فوق الماء.. ما القصة؟ (فيديو)

مي فاروق تفتتح الدورة الـ 28 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى

رياضة

رئيس اتحاد الغوص يشيد بمنتخب مصر للسباحة

خطأ جغرافي يثير السخرية بسبب لاعب ريال مدريد

مصر تحقق أول ميدالية في بطولة العالم للسباحة

اليوم.. دومينيك يواجه راموس في نهائي بطولة كتسبويل للتنس

الرئيس نيوز

بمليار جنيه من "صندوق تحيا مصر".. خطة الري لمواجهة الأمطار

رئيس مصلحة الجمارك لـ"الرئيس نيوز": افتتاح مركز جمركي مطور في دمياط قريبا

خاص| المالية تدرس إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات

السودان: صياغة "الوثيقة الدستورية" وتوقيعها خلال ساعات

منوعات

"دينينش زودي" تساعد أطفال المهاجرين في تعلم اللغة الألمانية

احذر.. استخدام "الموبايل" 5 ساعات يوميا يسبب "البدانة"

دراسة: ضرورة تعقيم ريموت التحكم في غرف الفنادق

526 سنًّا داخل فم طفل في السابعة من عمره

كشكول

الجامعات الإسلامية تصدر دليلاً شاملاً لتبادل الخبرات بين أعضائها

تنسيق الجامعات 2019.. 214 ألف طالب يسجلون في المرحلة الثانية

للطلاب الجدد.. تعرف على إجراءات القبول بالمدينة الجامعية للقاهرة

تنسيق الجامعات 2019.. الأماكن الشاغرة بـ"حاسبات وإدارة أعمال" الأهلية الإلكترونية

إسلام سياسي

مسؤول يمني: الإخوان يخدمون أجندة معادية للبلاد

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة

"سي إن إن": أيمن الظواهري يعاني من مرض خطير


زيت وسكر

“الإسكان” تُعلن عن 11 ألف وحدة بمشروع “جنة”

“التخطيط”: قضية الإصلاح الإداري تأتي على قمة أولويات الدولة 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 3 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم السبت 3 – 8 – 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يصدر الجزء الأول من "مختصر تاريخ مصر"

اتحاد كتاب الإمارات ينعي الكاتب والمناضل محمد خالد

الليلة.. عرض فيلم "صوت الموسيقى" بنادي سينما الجزويت

"أوكسجين" و"ما فوق البنفسج" جديد دار الفارابي

صفحتنا ع الفيس بوك