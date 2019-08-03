إخماد حريق بمصنع منظفات بالمنطقة الصناعية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق داخل مكتب إدارى، تابع لشركة مطاحن مصر العليا بمنطقة المخبز الآلي دون حدوث إصابات.



تمت السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"، وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، نتج عنه احتراق ثلاجة و"3" ماكينات صرف خبز و"2" مكتب خشبى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق محدود بمصنع بالمنطقة الصناعية، بحى الكوثر شرقى محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات بين العاملين بالمصنع.



وبانتقال قوات إدارة الحماية المدنية، والفحص تبين نشوب حريق محدود بكمية من المخلفات بمصنع منظفات " بجوار السور من الداخل " ملك محمد م ث ع 58 سنة صاحب مصنع ويقيم بندر أخميم تمت السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات "، وتبين أن سبب الحريق حدوث اشتعال ذاتي بكراتين المنظفات الفارغة دون حدون ثمة تلفيات، نافيا الشبهة الجنائية.



تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.