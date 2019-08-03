476 مليار دولار حجم إيرادات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بالصين

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ارتفاع إيرادات صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 3.28 تريليون يوان (نحو 476 مليار دولار).



وذكرت الوزارة- في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن أرباح القطاع بلغت 8ر408 مليار يوان (59.3 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 9.9% مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.



وأشارت إلى دور النمو القوي في مجالات خدمات الحوسبة والبيانات الكبيرة ومنصات التجارة الإلكترونية، في ارتفاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17.2% خلال الفترة بين شهري يناير.