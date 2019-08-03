إخماد 84 حريقًا فى غابات سيبيريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها تمكن خلال اليومين الماضيين من إخماد 84 حريقًا في مساحة تصل إلى 113 ألف هكتار في غابات سيبيريا.



وأكدت الدفاع الروسية، في تصريحات صحفية صباح اليوم السبت، أن إجراءاتها أدت إلى خفض سرعة انتشار الحرائق بأكثر من خمس مرات.



وأشارت القناة الاخبارية إلى أن مسئولين روسا بوزارة الدفاع قاموا بجولات جوية فوق المناطق الأكثر تضررا وسط تواصل جهود إطفاء الحرائق على مساحة تقدر 3 ملايين هكتار في سيبيريا.