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القبلة

الأوقاف: تجديد وصيانة 700 مسجد بـ700 مليون جنيه

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:24 ص
الأوقاف
الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف إحلال وتجديد وصيانة وترميم 700 مسجد في العام المالي 2018 _2019، بتكلفة تقدر بأكثر من 700 مليون جنيه، إضافة إلى برامج الصيانة لمئات المساجد سنويًّا، وفرش 1517 مسجدًا بتكلفة تزيد على مائة مليون جنيه ليصل اجمالى ما تم انفاقه نحو مليار جنيه، إضافة إلى الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف وزارة الأوقاف وبشكل تطوعى ومقنن وبدون أي الزام بدفع أي مبالغ بالمساجد.

وأشار تقرير لوزارة الأوقاف اليوم السبت أن الاهتمام الدائم بالمساجد باعتبارها بيوت الله يأتى ضمن خطة متكاملة وطموحة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد، حيث تم من خلالها إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3 آلاف مسجد على نفقة وزارة الأوقاف منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو وبزيادة عن مثيلاتها من الأعوام السابقة بنحو (139%).

وكشف التقرير أن خطة المساجد هذا العام تهتم بتصميم نماذج موحدة للمساجد الجامعة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على مستويين الأول نماذج هندسية تشمل مفهوم المسجد الجامع على مساحة تتسع لتنفيذ أماكن خدمية يمكن من خلالها تقديم الخدمات المختلفة، مثل: "مكتبة- دار مناسبات- مركز ثقافي- مكاتب تحفيظ- عيادات طبية" ومنها مسجد الميناء بالغردقة، والثانى نماذج هندسية يمكن تنفيذها في المساحات المحدودة، ويمكن تقديم الخدمات المختلفة من خلالها، وروعي فيها التناسب مع الأماكن والكثافات السكانية المختلفة.

وأكد التقرير إلى أن هذه الخطة المتكاملة تأتى لتحكي قصة نجاح وزارة الأوقاف في السيطرة على البناء غير المنتظم للمساجد، وقطع الطريق أمام استغلال بعض الناس للانفلات الأمني في البناء على الأراضي الزراعية وتبويرها، واستغلال عناصر الجماعات المتطرفة لهذه الفترة باستحداث عدد من الزوايا أسفل العقارات أوبناء بعض المساجد في أطراف القرى والمدن حيث لا رقيب ولا حسيب لتكوين حواضن جديدة للإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح أنه تم في العام المالي 2014-2015م إحلال وتجديد وصيانة وترميم 288 مسجدًا وفي العام المالي 2015-2016م إحلال وتجديد وصيانة وترميم عدد 649 مسجدًا. والعام المالي 2016-2017م إحلال وتجديد وصيانة وترميم 424 مسجدًا وفي العام المالي 2017-2018م إحلال وتجديد وصيانة وترميم عدد 605 مساجد.
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