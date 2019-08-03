سول: الشمالية ليست مستعدة لإجراء محادثات نووية مع واشنطن

قال مسئول بارز في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم السبت، إن كوريا الشمالية غير مستعدة على ما يبدو لاستئناف محادثاتها النووية على مستوى العمل مع الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن تؤثر استفزازاتها الصاروخية الأخيرة سلبا على الحوار.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن مسئول وزارة الخارجية قوله للصحفيين على هامش اجتماعات سنوية متعددة الأطراف تشارك فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" "يبدو أن الشمال ليس جاهزًا للمحادثات".



وأفادت الوكالة بأنه كان من المتوقع أن تهيئ اجتماعات رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الطريق لإجراء محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو لكن ري ألغى فجأة رحلته إلى بانكوك لأسباب غير محددة.



وخلال قمة على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو الماضي، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على إعادة إطلاق المحادثات على مستوى العمل التي توقفت منذ قمة عدم التوصل إلى اتفاق في هانوي في فبراير الماضي.



وقد دعت واشنطن مرارًا وتكرارًا إلى بدء المحادثات لكن بيونج يانج لم توافق بعد على هذه الدعوات وانتقدت خطة سول لإجراء مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وشرائها أنظمة أسلحة متطورة من واشنطن.