حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة، للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.



وشنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، لتسيير السيولة المرورية، التى أسفرت عن تحرير 543 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.



كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 6 مزارعين دائرة مركز السادات، وفحص 27 شخصا كما تم فحص 10 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 8 أشخاص، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.