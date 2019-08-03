ضبط 13 سيارة ودراجة نارية متروكة فى حملات بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية.



أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة النارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات نارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.