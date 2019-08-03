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عالم

جوتيريس: التوصل إلى اتفاق عاجل حول مراقبة الأسلحة

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:09 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم السبت، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل إلى اتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك: "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا باستمرار الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".

وأكد المتحدث، أن الأمين العام يحث روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت – 3"، وإجراء محادثات حول إجراءات الحد من التسلح في المستقبل، مضيفا أن الأمين العام يدعو إلى تجنب التطورات المزعزعة للاستقرار، ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق عاجل حول طريق مشترك جديد لمراقبة الأسلحة على الصعيد الدولي.

وانسحبت الولايات المتحدة رسميا، اليوم السبت، من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد زعمها بأن موسكو تنتهكها، الشيء الذي نفاه الكرملين مرارا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارا من اليوم الجمعة، الموافق لـ2 أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.

كماأعلنت واشنطن أوائل العام الجاري، انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.
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