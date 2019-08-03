تعيين خدمات مرورية فى ميدان التحرير منعًا للحوادث والزحام

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة، على أعمال صيانة وتطوير ميدان التحرير بوسط المدينة، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمنع ظهور أى كثافات بالميدان، مع توجيه السيارات للشوارع المجاورة له.



وتجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال تطوير ميدان التحرير حتى الساعة 6 صباح الأحد، لصيانة وكشط الميدان، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق والشوارع المحيطة له، والكورنيش لمنع ظهور أى تكدسات وزحام مرورى لحين انتهاء الأعمال، فضلًا عن تفادي وقوع الحوادث.