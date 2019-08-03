ترامب: العملة الصينية ذاهبة إلى الجحيم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.



قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس فقط اتفاقا متكافئا، وفقا لرويترز.



وأضاف: "العملة الصينية ذاهبة إلى الجحيم".



وقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 1 أغسطس، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من الشهر القادم، مصًعدا بشكل حاد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.