بسبب التلوث الكيميائى.. إجلاء السكان فى جنوب كندا

تم إجلاء سكان قرية إرفين في ألبرتا في جنوب كندا بسبب تهديد التلوث الكيميائي في المنطقة بعد حادث قطار، حسبما أفادت قناة سي بي سي.



ووفقا للقناة، من 12 إلى 15 قاطرة خرجت عن القضبان، فإن قطار الشحن كان ينقل مواد قابلة للاشتعال، ولم يتم تحديد نوع المواد.



في منطقة سايبريس، حيث تقع إرفين، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، بسبب الحادث، تم إغلاق جزء من الطريق السريع عبر كندا.



ولم يتم ذكر أسباب الحادث.



ويعمل في موقع الحادث ضباط الشرطة ورجال الإطفاء، كما قام ممثلو شركة السكك الحديدية الكندية Pacific Pacific Railway بإرسال ممثليهم.



ويعيش حوالي 300 شخص في ايرفين.