موسكو تعلن عن موعد إطلاق المدرعه "أتليت"

صرح ألكسندر كراسوفيتسكي، المدير العام لمطور هذه التكنولوجيا، لشركة الصناعات العسكرية، بأن الاختبارات الأولية للمركبات المدرعة "أتليت"، والتي ستحل محل سلسلة مركبات "تيجر"، ستبدأ في روسيا.



ووفقا له، فإن النماذج التجريبية من "أتليت" ستبدأ برنامج الاختبارات الأولية يوم الإثنين، 5 أغسطس.



وقال المصدر: "سيشارك فيه ممثلو الزبون ومعاهد البحوث وكذلك أقسام ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري".



وأوضح كراسوفيتسكي أن النماذج التجريبية من "أتليت" نسخة مركبة للأغراض الخاصة ستشارك في الاختبارات ونسخة المركبة متعددة المهام ذات الأبواب الخمسة، مضيفا "خلال الاختبارات، سيتعين على المركبات أن تتغلب على آلاف الكيلومترات من الطرق الوعرة والطرق الرئيسية والتضاريس الوعرة، بما في ذلك مع مقطورة بوزن 2.5 طن.



وسيتم اختبار عمل الآلات في ظل ظروف منخفضة ومرتفعة الحرارة (تصل إلى 50 تحت الصفر و50 درجة مئوية) واجتيازها للطرق". وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اختبار المركبات للقصف والانفجار.



الجيل الجديد من المركبات المدرعة "أتليت" لديه عجلات 4х4، وهو مصمم لنقل الأفراد والبضائع العسكرية، مما يوفر المستوى المطلوب من الحماية، ومقطورات الجر، وتركيب الأسلحة، والمعدات العسكرية والخاصة.



الاختلافات الرئيسية في المركبة الجديدة بالمقارنة مع "تيجر" هي قدرة الرفع التي ارتفعت إلى 1.6 ألف كيلوغرام، زادت مقاومة الألغام إلى كيلوغرامين في مكافئTNT، محرك الديزل أقوى وهو من إنتاج روسيا يا إم زي-534724، وأقصى قوة 240 حصان.