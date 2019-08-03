في ذكري ميلاده الـ96.. البابا شنودة البطريرك الذي أحب الشعر

تحتفل الكنيسة القبطية الأ رثوذكسية،اليوم، بذكري ميلاد الـ 96 للبابا شنودة الثالث البابا الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



البابا شنودة الثالث من مواليد 3 أغسطس عام 1923، وفي 18 يوليو 1954 ترهبن في دير السيدة العذراء مريم الشهير بالسريان وعقب سنة من رهبنته تمت سيامته قسًا.



وفي 30 سبتمبر عام 1962 رُسِمَ أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر ويوساب الثاني، وهو من الكتاب أيضًا حيث كان ينشر في جريدة الأهرام بصورة منتظمة.



تحمل حياة البابا شنودة الثالث، كثير من المشقة التي أثرت فية بشكل كبير، لعب أخية الاكبر "روفائيل" دورًا رئيسيًا في تربية ونشأة شخصية بابا الكنيسة الـ117، فقد تولى تربيته واخية الذي يكبره بـ 5سنوات "شوقي" عقب وفاة والدتهما التى أصيبت بحمى النفاس.



فى عام 1947 التحق بالكلية الإكليريكية القسم المسائي وكان فى السنة النهائية بكلية الآداب، قبل أن يحصل على بكالوريوس اللاهوت عام 1950 ويكون الأول على دفعته ويعين مدرسا بالكلية الإكليريكية نظرا لنبوغه وتفوقه.



وتمت رسامته راهبا عام 1954، واهتم بعدها بمسئولية مكتبة الدير وطبع ونشر مخطوطاته وشرح الدير للسائحين الأجانب وخدمة الرهبان من كل ناحية، كما قام نيافة الأنبا ثاؤفيلس بإسناد المكتبة الاستعارية والمخطوطات في دير السريان إلى قداسته وهو راهب، بعد أن تركها القس مكاري السرياني "الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة".



كان البابا شنودة الثالث يحب الكتابة وخاصة كتابة القصائد الشعرية ولقد كان ولعدة سنوات محررا ثم رئيسا للتحرير في مجلة مدارس الآحد وفي الوقت نفسه كان يتابع دراساته العليا في علم الآثار القديمة.



وعمل الراهب انطونيوس السرياني سكرتيرًا خاصًا لقداسة البابا كيرلس السادس في عام 1959.



وفي 1926 رُسِمَ أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، يوم الأحد 30 سبتمبر 1962، وقد سامه الأنبا كيرلس السادس أسقفًا للتعليم والمعاهد الدينية مع الأنبا صموئيل أسقف الخدمات.



وعندما تنيَّح قداسة البابا كيرلس، يوم الثلاثاء 9 مارس 1971، أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل تتويج البابا شنودة للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.