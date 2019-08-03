"أنصار بيت المقدس" و"اقتحام قسم مدينة نصر" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام، أبرزها أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومحاكمة المتهمين بتنظيم أنصار بيت المقدس.





محاكمة المتهمين بتنظيم أنصار بيت المقدس



تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم بيت المقدس، في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.





محاكمة هارب من السجن في أحداث يناير



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية محاكمة متهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته والهروب من السجن في أثناء أحداث يناير 2011 حيث ضُبط في روض الفرج.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محسن مبروك، وعضوية المستشارين محمد عبدالمالك، وأحمد أبوعمرة، وجمال الرحماني، وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.



وأوضحت تحقيقات النيابة أنّ المتهمين "عبدالعال ث. ع" (47 عاما) مقاول، و"عبدالناصر ث. ع" (31 عاما) هارب، و"محمد ع. ت" (45 عاما) مفتش صحة روض الفرج البلد، و"مسلم ع. م" (53 عاما) موظف في منطقة روض الفرج الطبية، والحلي ن. ع" (43 عاما) عامل، و"إيمان ي. ز" (51 عاما) في غضون 2012 و2015، اشترك المتهم الأول مع آخر مجهول لتزوير بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لوزارة العدل، واتفق مع آخر مجهول بتزوير شعار الجمهورية، كما اشترك مع مجهول في تزوير بطاقة منسوب صدورها لنادي القضاة بالاتفاق مع مجهول.



المتهمون من الأول للسادس حال كون الثالث والرابع موظفين عموميين اشتركوا في تزوير محررين رسميين، "تصريح دفن وشهادة وفاة باسم المتهم الأول"، منسوب صدورها لمكتب صحة روض الفرج، بأن أمدّ المتهمان الأول والثاني المتهمين الرابع والخامس بالبيانات اللازمة لتحريرهما خلافا للحقيقة وهي وفاة المتهم الأول.



والمتهم الرابع موظف عمومي زوّر سجل استلام شهادات الوفاة بتذيلها على غرار الصحيحة، بتوقيع زور للمتهم الخامس كمستلم لشهادة وفاة باسم المتهم الأول، والمتهمة السادسة استعملت المحرر المزور "شهادة وفاة المتهم الأول"، بأنّ احتجت بصحة ما دون فيها أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، بتقديمها للنقيب محمد فتحي محمد حال تحريره المحضر رقم 896 لسنة 2012 إداري روض الفرج، كما أعانت المتهم الأول على الفرار من القضاء بتزوير محررات رسمية.



وتوصلت تحريات مراد جمال يونان نقيب شرطة بقسم المرج، بأنّه في أثناء مروره بدائرة القسم أبصر سيارة تقف بمكان منع الانتظار، استوقف قائدها المتهم الأول فقدم له بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل حال كونه مستشارا "نائب استئناف"، وقدم تحقيق شخصية كطلب الضابط، إذ بدا للأخير أنّ مهنة مقدمها حاصل على ليسانس حقوق، فاستعلم عن البيانات المدرجة بتحقيق الشخصية، وتبيّن أنّ حاملها محكوم عليه في القضايا رقم 3099 لسنة 2011 جنايات الدقي، و8009 لسنة 2010 جنايات الدقي و6638 لسنة 2010 جنح الدقي والمقضي في الأولي بالسجن 15 سنة والثانية والثالثة بانقضاء الدعوة بوفاة المتهم، وبتفتيشه عثر معه على بطاقة منسوب صدورها لنادي القضاة حال كونه مستشارا، وبمواجهته أقر بهروبه من سجن الفيوم إبان أحداث عام 2011.





محاكمة متهمين اثنين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.





أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني



تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى الكومي أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الوطني.



وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسى وسجل مدنى الساحل (الداخلية وإدارة تموين الساحل (الداخلية) والمتهم فيها نصاب و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى الجنايات لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.



الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.



وشهد عضو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات بتقديم المتهم ع.ع بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقاري الساحل وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12،10،13 بشارع عبدالرازق بناحية الساحل بحوض جزيرة بدران والبالغ مساحتها بالترتيب 129م و110م و107 م وبتاريخ 8 سبتمبر2013 تقدم بالتماس بتعديل الطلب إشهار حق إرث للمتوفى رالف جرين سلامون وبيع رضائي لصالحه وذلك عن العقار رقم 1327 كورنيش النيل، المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2 وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رسمي صادرة من مأمورية ضرائب الساحل بمفاد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.



كما أنه قرر بأنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم أيمن.ص العضو الفنى بمأمورية الشهر العقاري بالساحل بإزالة التناقض بين ما أثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم ع.ع شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفي تلك الجهة ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر فأغفل العضو الفني عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقاري كما أغفل عمدا الاطلاع وإثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعون للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذي يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر وبالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولو جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة، وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالي لراف جرين بمبلغ 13175 جنيها كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي.

شهدت رئيس قسم السجلات بالضرائب العقارية بأن الكشف بالكامل مزور والتوقيع المنسوب إليها مزور أيضا وقدمت الشاهدة الثانية امتثال النشار موظفة بالضرائب العقارية صورة طبق الأصل سجل يقيد فيه طلبات الكشوف الرسمية وتبين استلام المتهم على عبد اللاه الكشوف الرسمية فى 30 أكتوبر 2013، وصورة رسمية من سجل قيد طلبات الكشوف الرسمية التى استلمها المتهم، وأن الكشف الرسمي المنسوب صدوره لمأمورية الضرائب لم يتم استخراجه من المأمورية وأنه مزور.



وجاء بالتحريات أنه صدر حكم سابق فى قضية أخرى ضد المتهم ع.ع وآخرين بشأن واقعة قيام أمين سر الدائرة 55 إفلاس جنوب القاهرة باختلاس العقود المقدمة بملف الدعوى (إفلاس) واستبدالها بأخرى مزورة مع تربيح المتهم ع. ع مبلغ 61 مليون جنيه تقريبا.