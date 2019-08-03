هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب محافظة ديالي العراقية

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم السبت، أن قضاء خانقين بمحافظة ديالى تعرض لهزة أرضية بلغت قوتها 2ر4 درجة على مقياس ريختر.



وقالت الهيئة في بيان حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن مركز الهزة وقع في سربيل زهاب بإيران، وتبعد 80 كم شمال شرق خانقين في ديالى.



وأضافت أن الهزة سبقتها هزتان شرق كلار إحداها بقوة 3.5، والاخرى 3.2 درجة على مقياس ريختر.