"بلغارية" تترشح لرئاسة صندوق النقد الدولى

أعلنت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولي، إنها ستتخلى مؤقتًا عن مسؤولياتها في البنك بعد أن اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.



وقالت جورجيفا، وهى مواطنة بلغاربة، في تغريدة على تويتر إنها طلبت، بعد التشارو مع رئيس لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي، إجارة إدارية أثناء فترة الترشح لصندوق النقد الدولي.



ويقبل صندوق النقد الدولي الترشيحات حتى السادس من سبتمبر أيلول ويهدف لاختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر.



واختارت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة أمس الجمعة.



وقال ماريو سينتينو الذي يرأس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو: "تهانينا لجورجيفا على اختيارها مرشحة أوروبية لرئاسة صندوق النقد الدولي. في مواجهه تزايد التوترات العالمية فإن من الضروري دعم صندوق النقد الدولي كرمز للتعددية".



وحصلت جورجيفا البالغة من العمر 66 عاما على مساندة من غالبية بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشج الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.