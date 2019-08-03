السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

فيتيل وفيرستابن يتطلعان لأداء بطولي بـ"فورمولا1"

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
عندما تستأنف منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا، بإقامة سباق الجائزة الكبرى المجري غدا الأحد على مضمار هنجارورينج، ستكون دوافع مختلفة هي المحركة للفرق الكبيرة وسائقيها بعد الأحداث المثيرة التي شهدها السباق الماضي الذي أقيم على مضمار هوكنهايم الألماني يوم الأحد الماضي.

وكان الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول قد أنعش أماله بشكل كبير في بطولة العالم عندما حقق الانتصار الثاني له في الموسم عبر السباق الألماني، كما قدم سيبستيان فيتيل أداء بطوليا عندما أحرز المركز الثاني رغم انطلاقه من الصفوف الأخيرة.

أما فريق مرسيدس، فيتطلع وسائقه البريطاني لويس هاميلتون إلى التعويض بعد أن شكل السباق الألماني كبوة للفريق.

وبإحراز سباق ألمانيا، قلص فيرستابن، صاحب المركز الثالث في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، الفارق الذي يفصله عن المتصدر هاميلتون حامل اللقب إلى 63 نقطة.

وأبدى فيرستابن 21 عاما حماسا قبل خوض السباق المجري قائلا "أحب مضمار هنجارورينج، إنه واحد من الحلبات المفضلة بالنسبة لي".

بينما يتطلع فريق مرسيدس إلى نفض غبار كبوته السابقة حيث أنهى هاميلتون السباق الألماني في المركز التاسع وانسحب فالتيري بوتاس إثر تعرضه لاصطدام.

وكان تخبط سيبستيان فيتيل سائق فيراري قد استمر عندما أخفق في تسجيل زمن في التجارب الرسمية لسباق ألمانيا، بسبب مشكلة في وحدة الطاقة بسيارته، لكنه فجر المفاجأة في السباق.

وقدم فيتيل واحدا من أفضل العروض في مسيرته الاحترافية، أمام جماهير بلاده، ليحرز المركز الثاني مع نهاية السباق.

وقال فيتيل في بيان نشره فريق فيراري، إن مضمار هنجارورينج يتطلب الكثير من الجهد البدني، "لأنه لا يتضمن مسارات مستقيمة".

وأضاف أن الخروج عن مسار المضمار أو ارتكاب أي خطأ سيكون مكلفا بشكل كبير، موضحا "لأنك ستفقد الوقت في هذه الحالة كما أن السائقين الأخرين سيتحينون الفرصة للاستفادة".

كذلك عاند الحظ تشارلز لوكلير زميل فيتيل، في السباق الألماني، حيث عانى من مشكلات تقنية خلال التجارب الرسمية لينطلق من المركز العاشر.

وبعد أن حقق انطلاقة جيدة في السباق، عانده الحظ من جديد وتعرض لحادث، وهو ما يتطلع إلى تفاديه في السباق المجري.

ويعد السباق المجري الأخير قبل بدء أجازة منتصف الموسم ببطولة العالم لفورمولا 1.

ويتطلع هاميلتون إلى تعزيز رقمه القياسي في السباق المجري، الذي توج به ست مرات سابقة، كما يأمل في تعزيز موقعه في صدارة الترتيب العام علما بأنه يمتلك حاليا 225 نقطة مقابل 184 نقطة لأقرب منافسيه بوتاس صاحب المركز الثاني.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لا تستخدم "الفوط" الخارجية.. تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام

منذ حوالي 19 ساعة

بـ81 سفينة.. قناة السويس تحقق أكبر عبور في تاريخها

منذ ساعة

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مديحة كامل

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة إطلاق نار على كنيسة بأسيوط

ads

الصور

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

حقيقة إطلاق نار على كنيسة بأسيوط

موعد مباريات الأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفيدرالية

ستوديو

شاهد زوجة شكري سرحان الأرمينية التي ارتبط بها في بداية حياته وبكى ليلة زفافهما

فيضانات نيويورك تجبر ركّاب أتوبيس على الجلوس رافعين أقدامهم

منة عرفة تكشف أصعب مشاهدها في القاصرات وسبب جروح يديها

خبير يؤكد: دعوات داخل تركيا لإنهاء حكم "أردوغان"

رياضة

فيتيل وفيرستابن يتطلعان لأداء بطولي بـ"فورمولا1"

الغندور: المنتخب مقبل على مواجهات تتطلب التعاقد مع مدير فنى متميز

مدرب مانشستر سيتى يبرئ ساني

مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماجواير

الرئيس نيوز

اتهام «آبل» بالتجسس على الأحاديث الجنسية بين الأشخاص عبر هواتفهم

«المركزى المصرى» يطلق معيارا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر

مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

خليفة حفتر يبحث في القاهرة أحدث مستجدات الوضع في ليبيا

منوعات

احذر.. استخدام "الموبايل" 5 ساعات يوميا يسبب "البدانة"

دراسة: ضرورة تعقيم ريموت التحكم في غرف الفنادق

526 سنًّا داخل فم طفل في السابعة من عمره

بشاير الخير.. تعرف علي عيوب قطع فسايل النخيل و طريقة زراعتها (فيديو)

كشكول

رسالة من التعليم لطلاب مدارس "STEM" تثير الجدل

تنبيه هام للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

تكريم رائد القوافل التجريبية بالقاهرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر قواعد التحويلات للقبول بالجامعات

إسلام سياسي

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة

"سي إن إن": أيمن الظواهري يعاني من مرض خطير

برهامي يفضح الإخوان: "قالوا أن المشاركين في 30 يونيو يحاربون الإسلام"


زيت وسكر

الكهرباء تحسم جدل فواتير المساجد برد رسمى

الصحة ترسل وفد طبي لأوغندا لعلاج 3000 مواطن من فيروس سى

بلاغ للنائب العام ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر ال”فيسبوك”

” البنك الدولي” يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. احتفالية قناة السويس بمركز الثقافة السينمائية

"ليلة فى حب الشاعر أحمد مبارك" بمعرض الإسكندرية للكتاب.. اليوم

اليوم.. ندوة "العقيدة والرمز فى عمارة المعابد بمصر القديمة" ببيت المعمار

"البيت الفنى" يشعل حماس زوار معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك