مجددًا.. رئيس كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخي جديد

أشرف كيم جونغ أون، رئيس كوريا الشمالية، مرة أخرى على اختبار إطلاق "نظام صاروخي موجه متعدد الإطلاقات ثقيل العيار تم تطويره حديثا" يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت.



وذكر التقرير أن كيم أشرف على اختبار الإطلاق من موقع المراقبة "في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة"، دون الإشارة إلى الموقع الذي حدث فيه اختبار الإطلاق.



ولفتت الوكالة إلى أن اختبار الإطلاق "أكد بصورة مرضية على مستوى أداء التحكم في الارتفاع أثناء التحليق، ومدى القدرة على تغيير المسار، والدقة في إصابة الهدف، وقوة انفجار الرأس الحربي لصاروخ الذخائر الموجهة".



ووفقا للتقرير، أعرب كيم عن "ارتياحه الكبير" لنتيجة اختبار الإطلاق، قائلا إن "سلاحا آخر بنمط جوتشي، خطط الحزب له ورغب فيه بشدة، قد تم صنعه".



وكان كيم قد أشرف أيضا على اختبار الإطلاق لنظام السلاح يوم الأربعاء، عندما أكد أن النظام له "أهمية إستراتيجية كبيرة" لتعزيز الكفاءة القتالية لجيش البلاد.