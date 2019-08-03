مقتل جنديين جراء تفجير جنوبي غربي باكستان

استهدف تفجير قافلة لقوات الأمن في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي باكستان ليسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر مساء أمس الجمعة، حسبما أفاد الإعلام المحلي.



وذكرت التقارير أن التفجير ضرب مركبة لقوات الأمن أثناء قيامها بدورية روتينية قرب منطقة ماليزاي بمديرية بيشين في مقاطعة بالوشيستان.



وأصيب ثلاثة جنود كانوا على متن المركبة بجروح خطيرة جراء التفجير. وقام أفراد من مركبات أمنية أخرى في القافلة بنقل المصابين إلى إحدى المستشفيات حيث توفى اثنان منهم متأثرين بجراحهم.



وكشف التحقيق الأولي أن عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية تقف على جانب الطريق وتم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد.



يعد هذا ثالث تفجير يقع في بالوشيستان خلال الأيام العشرة الماضية. ففي يوم الثلاثاء، استهدف تفجير بدراجة نارية مفخخة، سيارة للشرطة في كويتا عاصمة مقاطعة بالوشيستان وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة.



ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

