السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

زلزال بقوة 6.8 يضرب إندونيسيا.. وتحذير "تسونامي"

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا اليوم السبت، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الزلزال القوي الذي وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة وأدى إلى فرار أكثر من ألف شخص من سكان المناطق الساحلية لفترة وجيزة خشية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأصدرت إندونيسيا تحذيرا من تسونامي بعد دقائق من الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة فجر اليوم السبت.

واستمر التحذير ساعتين ودفع سكان المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة واثار الذعر في العاصمة جاكرتا.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن شخصا واحدا على الأقل توفي جراء أزمة قلبية وسط حالة فزع سادت إقليم بانتين في جزيرة جاوة وأصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين.

وأضافت الوكالة أن الأشخاص الذين فروا إلى أماكن مرتفعة عادوا إلى منازلهم.

وأفادت الوكالة بأن الزلزال دمر 34 منزلا وألحق أضرارا طفيفة بعشرات المباني الأخرى.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في المحيط الهندي على بعد حوالي 227 كيلومترا عن مدينة تيلوك بيتونج في جزيرة سومطرة.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى حلقة النار في المحيط الهادي التي تهزها الزلازل من وقت لآخر وتصحبها أحيانا أمواج مد عاتية.

ووقع أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ إندونيسيا الحديث يوم 26 ديسمبر عام 2004 وبلغت شدته 9.5 درجة وتسبب في حدوث أمواج
مد عاتية أودت بحياة نحو 226 ألف شخص بمحاذاة سواحل المحيط الهندي بينهم أكثر من 126 ألفا في إندونيسيا.

وفي العام الماضي حدث تسونامي تسبب في مقتل الآلاف في مدينة بالو في جزيرة سولاويسي، في حين تسبب انهيار فوهة في بركان آناك كراكاتاو في أمواج مد قتلت ما لا يقل عن 430 شخصا في منطقة قريبة من أحدث زلزال يضرب إندونيسيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 3 أغسطس 2019

منذ حوالي 20 ساعة

"التعليم" تصدم طلاب مدارس المتفوقين بمشكلة في النتائج.. وأولياء الأمور يصعدون

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في منافذ الزراعة قبل عيد الأضحى

منذ يوم

لا تستخدم "الفوط" الخارجية.. تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام

ads

الصور

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

حقيقة إطلاق نار على كنيسة بأسيوط

موعد مباريات الأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفيدرالية

ستوديو

شاهد زوجة شكري سرحان الأرمينية التي ارتبط بها في بداية حياته وبكى ليلة زفافهما

فيضانات نيويورك تجبر ركّاب أتوبيس على الجلوس رافعين أقدامهم

منة عرفة تكشف أصعب مشاهدها في القاصرات وسبب جروح يديها

خبير يؤكد: دعوات داخل تركيا لإنهاء حكم "أردوغان"

رياضة

فيتيل وفيرستابن يتطلعان لأداء بطولي بـ"فورمولا1"

الغندور: المنتخب مقبل على مواجهات تتطلب التعاقد مع مدير فنى متميز

مدرب مانشستر سيتى يبرئ ساني

مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماجواير

الرئيس نيوز

اتهام «آبل» بالتجسس على الأحاديث الجنسية بين الأشخاص عبر هواتفهم

«المركزى المصرى» يطلق معيارا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر

مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

خليفة حفتر يبحث في القاهرة أحدث مستجدات الوضع في ليبيا

منوعات

احذر.. استخدام "الموبايل" 5 ساعات يوميا يسبب "البدانة"

دراسة: ضرورة تعقيم ريموت التحكم في غرف الفنادق

526 سنًّا داخل فم طفل في السابعة من عمره

بشاير الخير.. تعرف علي عيوب قطع فسايل النخيل و طريقة زراعتها (فيديو)

كشكول

رسالة من التعليم لطلاب مدارس "STEM" تثير الجدل

تنبيه هام للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

تكريم رائد القوافل التجريبية بالقاهرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر قواعد التحويلات للقبول بالجامعات

إسلام سياسي

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة

"سي إن إن": أيمن الظواهري يعاني من مرض خطير

برهامي يفضح الإخوان: "قالوا أن المشاركين في 30 يونيو يحاربون الإسلام"


زيت وسكر

الكهرباء تحسم جدل فواتير المساجد برد رسمى

الصحة ترسل وفد طبي لأوغندا لعلاج 3000 مواطن من فيروس سى

بلاغ للنائب العام ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر ال”فيسبوك”

” البنك الدولي” يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. احتفالية قناة السويس بمركز الثقافة السينمائية

"ليلة فى حب الشاعر أحمد مبارك" بمعرض الإسكندرية للكتاب.. اليوم

اليوم.. ندوة "العقيدة والرمز فى عمارة المعابد بمصر القديمة" ببيت المعمار

"البيت الفنى" يشعل حماس زوار معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك