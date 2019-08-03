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رياضة

الغندور: المنتخب مقبل على مواجهات تتطلب التعاقد مع مدير فنى متميز

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:39 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
أش أ
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أكد خالد الغندور، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مقبل على مواجهات هامة خلال الفترة المقبلة تتطلب التعاقد مع مدير فني متميز، ومستشار له يكونان على قدر المسؤولية، مرشحا إيهاب جلال لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة، وحسن شحاتة في منصب المستشار الفني.

وقال الغندور في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "جميع الدول الأوروبية التي تهتم بكرة القدم تتجه حاليا إلى هذا التفكير "المدير الفني، والمستشار الفني"، خاصة مع التطور الكبير التي تشهده عالم الساحرة المستديرة".

وأضاف: "في حالة الاستقرار على اختيار مدير فني فقط لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر دون تعيين مستشارا له، أرشح أحد المدربين: "حسن شحاتة، إيهاب جلال، حسام البدري، حسام حسن، طلعت يوسف"، داعيا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من اختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب تشكيل لجان جديدة للمسابقات والحكام، وشؤون اللاعبين، والتظلمات لاستقرار الأوضاع، خاصة وأن منتخب الفراعنة تنتظره مواجهات هامة على المستوى القاري متمثلة في خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بالإضافة إلى خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 أوقعت مصر في المجموعة السابعة بجانب كينيا، توجو، جزر القمر.
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