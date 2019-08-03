السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 35 درجة

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:57 ص
الأرصاد
الأرصاد
أش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35
شبين الكوم 24 36
طنطا 24 35
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 31
بلطيم 24 31
مطروح 24 31
السلوم 22 33
سيوة 25 39
بورسعيد 25 32
دمياط 25 31
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 37
العريش 23 33
رفح 23 32
رأس سدر 27 38
نخل 20 36
نويبع 28 37
طابا 28 35
كاترين 19 33
الطور 26 37
شرم الشيخ 28 40
الغردقة 28 41
مرسى علم 28 39
الفيوم 24 39
بنى سويف 24 39
المنيا 24 39
أسيوط 24 41
سوهاج 26 41
قنا 26 42
الأقصر 29 43
أسوان 28 44
أبوسمبل 25 42
الوادي الجديد 24 44
شلاتين 29 37
أبورماد 27 35
حلايب 30 34
رأس حدربة 29 34
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

8 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر "فيسبوك"

منذ يوم

لا تستخدم "الفوط" الخارجية.. تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام

منذ حوالي 20 ساعة

"التعليم" تصدم طلاب مدارس المتفوقين بمشكلة في النتائج.. وأولياء الأمور يصعدون

ads

الصور

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

حقيقة إطلاق نار على كنيسة بأسيوط

موعد مباريات الأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفيدرالية

ستوديو

شاهد زوجة شكري سرحان الأرمينية التي ارتبط بها في بداية حياته وبكى ليلة زفافهما

فيضانات نيويورك تجبر ركّاب أتوبيس على الجلوس رافعين أقدامهم

منة عرفة تكشف أصعب مشاهدها في القاصرات وسبب جروح يديها

خبير يؤكد: دعوات داخل تركيا لإنهاء حكم "أردوغان"

رياضة

فيتيل وفيرستابن يتطلعان لأداء بطولي بـ"فورمولا1"

الغندور: المنتخب مقبل على مواجهات تتطلب التعاقد مع مدير فنى متميز

مدرب مانشستر سيتى يبرئ ساني

مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماجواير

الرئيس نيوز

اتهام «آبل» بالتجسس على الأحاديث الجنسية بين الأشخاص عبر هواتفهم

«المركزى المصرى» يطلق معيارا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر

مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

خليفة حفتر يبحث في القاهرة أحدث مستجدات الوضع في ليبيا

منوعات

احذر.. استخدام "الموبايل" 5 ساعات يوميا يسبب "البدانة"

دراسة: ضرورة تعقيم ريموت التحكم في غرف الفنادق

526 سنًّا داخل فم طفل في السابعة من عمره

بشاير الخير.. تعرف علي عيوب قطع فسايل النخيل و طريقة زراعتها (فيديو)

كشكول

رسالة من التعليم لطلاب مدارس "STEM" تثير الجدل

تنبيه هام للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

تكريم رائد القوافل التجريبية بالقاهرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر قواعد التحويلات للقبول بالجامعات

إسلام سياسي

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة

"سي إن إن": أيمن الظواهري يعاني من مرض خطير

برهامي يفضح الإخوان: "قالوا أن المشاركين في 30 يونيو يحاربون الإسلام"


زيت وسكر

الكهرباء تحسم جدل فواتير المساجد برد رسمى

الصحة ترسل وفد طبي لأوغندا لعلاج 3000 مواطن من فيروس سى

بلاغ للنائب العام ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر ال”فيسبوك”

” البنك الدولي” يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. احتفالية قناة السويس بمركز الثقافة السينمائية

"ليلة فى حب الشاعر أحمد مبارك" بمعرض الإسكندرية للكتاب.. اليوم

اليوم.. ندوة "العقيدة والرمز فى عمارة المعابد بمصر القديمة" ببيت المعمار

"البيت الفنى" يشعل حماس زوار معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك