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عالم

147 منظمة تستنكر الصمت الدولى على جرائم الحوثيين باليمن

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:37 ص
جرائم الحوثيين باليمن
جرائم الحوثيين باليمن
أش أ
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أصدرت 147 منظمة مجتمع مدني بيانا مشتركا استنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيات الحوثي المتمردة بحق المدنيين اليمنيين.

وأدانت المنظمات اليمنية - في بيان نقلته قناة العربية الإخبارية اليوم السبت - ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية عددا من الجرائم المروعة بحق المدنيين والتي تؤكد "تعمدها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين".

وسرد البيان، عددا من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، بينها مجزرتان دمويتان في مدينة تعز مطلع هذا الأسبوع، والتي أصيب جراءها 7 أطفال وشخص مدني آخر، كما قتل الطفلان زكريا خالد صالح حاتم، وشقيقته خلود خالد صالح حاتم عام ونصف والأخرى عشرة أعوام، كما أصيب 5 أطفال من أسرة واحدة بينهم اثنان بإصابات بالغة، السبت 27 يوليو الماضي 2019، جراء إطلاقها قذيفة استهدفت حي الحميراء السكني بمديرية صالة..كما أطلقت ميليشيات الحوثي قذيفة مدفعية مساء الأحد 28 يوليو 2019 استهدفت حي الروضة شمال مدينة تعز وكانت الحصيلة مقتل طفلين وإصابة 3 آخرين بينهم أطفال.

وكررت منظمات المجتمع المدني إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لهذه "الجرائم الشنيعة التي يتم ارتكابها من قبل ميليشيات الحوثي بشكل يومي متكرر وممنهج والتي تستهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر خاصة الأطفال، كما ندين قصف الميليشيات للأحياء السكنية والأسواق المكتظة بالمدنيين بشكل مباشر".

واستنكرت "الصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها الميليشيات الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج".

وطالبت المجتمع الدولي بالإفصاح عن موقفه من جرائم الميليشيات الحوثية، مؤكدة أن السكوت على هذه الجرائم تعتبره الميليشيات الحوثية إذنا لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم.
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