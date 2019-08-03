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عالم

واشنطن تحدد موعد تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:33 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
عبير سليم
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أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس الحالي، وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهرًا على الأقل، حسب شبكة روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته مساء الجمعة، إن الحزمة الثانية من العقوبات تأتي بموجب قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها، لمعاقبة روسيا على "استخدامها مادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب في محاولة لاغتيال سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في 4 مارس 2018".

وأشار البيان إلى أن الحزمة الثانية تشمل معارضة الولايات المتحدة لتمديد أي قرض أو مساعدة مالية أو تقنية لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، ومنع البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة.

وذكر البيان أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار الكونجرس التي مدتها 15 يومًا، ما يعني أن ذلك سيحدث في 19 أغسطس أو "موعد قريب من ذلك"، حسب توضيح لاحق من الخارجية.

وكان الإعلام الأمريكي قد كشف في وقت سابق من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب قد أقر الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية تسميم رجل الاستخبارات والعميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته، وذلك تحت ضغط الكونجرس بمكونيه الديمقراطي والجمهوري.

من جهتها، أشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه العقوبات توازي الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذت في السنوات السابقة، وليس في ذلك أي شيء جديد، مضيفة أن الولايات المتحدة تواصل استغلال مسرحية تسميم سكريبال لتوتير العلاقات مع روسيا.

وترفض موسكو بشكل قاطع كل الاتهامات بضلوعها في قضية سكريبال، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تحمل طابعًا استفزازيًا ولا تستند إلى أي دليل.
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