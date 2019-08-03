موسكو تعلن موعد إطلاق "بروتون" الفضائى

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، أن الموعد القادم لإطلاق صاروخ "بروتون-إم" الفضائي الروسي، سيكون الأسبوع الجاري.



وبحسب ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية عن رجوزين، اليوم السبت، فأن اللجنة الحكومية المشرفة على قاعدة "بايكونور" الفضائية قررت نقل صاروخ "بروتون-إم" ووضعه على منصة الإطلاق في 2 أغسطس الجاري، استعدادا لإطلاقه في السادس من هذا الشهر.



ولفتت الوكالة إلى أنه بالرغم من عدم إعلان روجوزين بشكل مباشر، عن نوع المركبة أو القمر الصناعي الذي سيحمله هذا الصاروخ إلى الفضاء، فأن التوقعات تشير إلى أنه سينقل القمر العسكري الرابع من مجموعة أقمار Blagovest التابعة لوزارة الدفاع الروسية.



وكان نائب قائد القوات الفضائية الروسية، إيجور موروزوف، قد صرح في وقت سابق بأن القمر الأخير من مجموعة أقمار Blagovest العسكرية الروسية من المفترض أن يطلق صيف العام الجاري.



وسيصبح هذا القمر رابع قمر في مجموعة أقمار Blagovest التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الروسية في الاتصالات والرصد والاستشعار عن بعد، حيث كانت قد أطلقت أول تلك الأقمار في أغسطس 2017، والقمرين الآخرين في أبريل وديسمبر عام 2018.