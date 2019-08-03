اليوم.. معهد المشورة يبدأ أولى دوراته بالنسبة للمقبلين على الزواج

ينظم معهد المشورة بالمعادى كورس "بيوت فرحانة" في الفترة من 3 أغسطس إلى 14 سبتمبر.



ويشمل الكورس عدة محاضرات أهمها، مهارات فهم شريك الحياة، والتعرف على كيان شريك الحياة.



ويهدف الكورس إلى تعلم كيفية التواصل مع شريك الحياة وكيفية حل المشكلات، بالإضافة إلى كيفية التعبير عن المشاعر مثل الغضب والشعور بالذنب.

