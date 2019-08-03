غدًا.. إيبارشية سيدنى تحتفل بيوبيلها الذهبي

تحتفل إيبارشية سيدنى، غدا الأحد، باليوبيل الذهبي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقارة الاسترالية.



يشارك في الاحتفال قادة الكنائس، عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالى، برلمان ولاية نيو ساوث ويلز وبعض السياسيين، الانبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها، الانبا دانيال أسقف ورئيس دير الانبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز، وعدد من الكهنة والرهبان.



جدير بالذكر أن الخدمة الكنسية بأستراليا بدأت فى يناير من عام ١٩٦٩ على يد المتنيح القمص مينا نعمة الله فى عهد المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس، ونمت فى عهد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث وأصبحت للقارة الاسترالية إيبارشيتان وعدد من الأديرة والمدارس القبطية.