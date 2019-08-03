حظك اليوم.. برج الجدى السبت 3 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى الدعم وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني.



عاطفيًا: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيرًا، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك.



صحيًا: تبحث دائمًا عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

